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Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2024 11:46
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili yapılacakları açıkladı. Peki bu sorun nasıl çözülecek? Neler yapılacak? Beykoz Belediyesi Veterinerlik Müdürü Turgut Özdemir A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek?
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