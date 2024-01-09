Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek?

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili yapılacakları açıkladı. Peki bu sorun nasıl çözülecek? Neler yapılacak? Beykoz Belediyesi Veterinerlik Müdürü Turgut Özdemir A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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