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Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 11:46
Bazı evcil hayvan sahipleri köpeklerini kırsal alanlara bırakıp gidiyor. Bu da o ilçelerde yaşanyan insanlar için bir tehlikeye dönüşebiliyor. Peki bu durumun önüne nasıl geçilebilir? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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