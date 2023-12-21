Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek?

Bazı evcil hayvan sahipleri köpeklerini kırsal alanlara bırakıp gidiyor. Bu da o ilçelerde yaşanyan insanlar için bir tehlikeye dönüşebiliyor. Peki bu durumun önüne nasıl geçilebilir? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

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