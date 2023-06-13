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Başıboş köpek küçük kıza saldırdı

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Giriş: 13.06.2023 13:22
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ailesiyle yolda yürüyen 4 yaşlarındaki kız çocuğuna sokak köpeği saldırdı. Çocuk yüzünden yaralanırken, aile üyeleri taş atarak köpeği uzaklaştırdı.
Başıboş köpek küçük kıza saldırdı
Başıboş köpek küçük kıza saldırdı
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