20 Ağustos 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Başıboş köpek dehşetinin adresi İstanbul! Sokakta yürürken saldırıya uğradı paramparça edildi
Büyük bir sorun haline gelen sokak köpeklerinin yaşattığı dehşet her geçen gün farklı bir boyuta ulaşıyor. Çocukların ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına neden olan başıboş köpeklerin saldırısı bu kez İstanbul'da yaşandı. Fatih'te sabah saatlerinde yürüdüğü esnada 15 köpeğin saldırısına uğrayan 40 yaşındaki adam ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu adam kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Sokak köpeği dehşetinde hayatını kaybeden adamın bir yakını duruma isyan ederek "Boynunu paramparça etmiş köpekler, sol tarafında yara vardı. Boğazını ısırıp kopartmış köpekler. Sokak hayvanlarını destekleyenleri ben buradan alkışlıyorum. 15 tane sokak köpeği iş arayan adamı parçaladılar." dedi.