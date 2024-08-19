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Başıboş köpek dehşetinin adresi İstanbul! Sokakta yürürken saldırıya uğradı paramparça edildi

Başıboş köpek dehşetinin adresi İstanbul! Sokakta yürürken saldırıya uğradı paramparça edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 19.08.2024 22:48
Büyük bir sorun haline gelen sokak köpeklerinin yaşattığı dehşet her geçen gün farklı bir boyuta ulaşıyor. Çocukların ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına neden olan başıboş köpeklerin saldırısı bu kez İstanbul'da yaşandı. Fatih'te sabah saatlerinde yürüdüğü esnada 15 köpeğin saldırısına uğrayan 40 yaşındaki adam ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu adam kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Sokak köpeği dehşetinde hayatını kaybeden adamın bir yakını duruma isyan ederek "Boynunu paramparça etmiş köpekler, sol tarafında yara vardı. Boğazını ısırıp kopartmış köpekler. Sokak hayvanlarını destekleyenleri ben buradan alkışlıyorum. 15 tane sokak köpeği iş arayan adamı parçaladılar." dedi.
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