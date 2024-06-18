Başıboş köpek dehşetinin adresi Hatay! Markete gitmek isterken hastanelik oldu

Son dönemlerde artan sahipsiz sokak köpekleri saldırılarına her geçen bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez dehşet Hatay'da yaşandı. Talihsiz kadın markete giderken sokak köpeği saldırısına uğradı. Yaralanan kadın mağdur olduğunu belirterek "Gittikçe çoğalıyor bu köpekler. Çoluk çocuğa saldırıyor. 10 gün çalışamayacağım." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN