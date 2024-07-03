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Başıboş köpeğin saldırdığı genç yaralandı! Köpeğin saldırdığı gencin ailesi sitem etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 19:11
Hatay'da 18 yaşındaki genç, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Bir süre yerde sürüklenen genç yaralandı. Benzer bir saldırı da Konya’da yaşandı.
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Başıboş köpeğin saldırdığı genç yaralandı!
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