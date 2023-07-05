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Başbağlar Katliamının acısı 30 yıldır dinmiyor

A Haber
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Giriş: 05.07.2023 11:44
PKK'lı teröristler, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü'ne saldırı yapmış, 33 sivili katletmişti. Aradan geçen 30 yıla rağmen saldırının acısı ilk günkü gibi taze. A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı.
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