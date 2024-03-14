Başakşehir'de yol verme kavgası! İETT sürücüsü bıçaklandı | O anlar kamerada

İstanbul Başakşehir'de trafikte bir İETT şoförüyle başka aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı. Yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, sürücü İETT şoförünü bıçakladı. O anlar otobüsün kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.