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Başakşehir'de yol verme kavgası! İETT sürücüsü bıçaklandı | O anlar kamerada

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Giriş: 14.03.2024 10:28
İstanbul Başakşehir'de trafikte bir İETT şoförüyle başka aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı. Yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, sürücü İETT şoförünü bıçakladı. O anlar otobüsün kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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