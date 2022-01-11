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Başakşehir’de yol kenarındaki köpeği cipiyle ezip kaçtı; O anlar kamerada

DHA
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Giriş: 11.01.2022 15:21
Başakşehir'de, bir kişi yol kenarındaki bir köpeği cipiyle ezip, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Bahçeşehir Mahallesinde bulunan bir sitenin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, site sakinleri yaklaşık 7 aydır besledikleri köpeği sitenin önünde yerde yatar halde buldu. Köpeğin yanına giden vatandaşlar, öldüğünü anladı. Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelendikten sonra olay ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin yol kenarındaki köpeği cipiyle ezip, kaçtığı ortaya çıktı. Site sakinlerinin şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kayıtları inceleyen polisler, köpeği ezen kişiyi tespit ederek, polis merkezine götürdü. Sürücünün işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Yaşananlar ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

CANİNİN BİLE İSTEYE KÖPEĞİN ÜZERİNDEN GEÇTİĞİNİ GÖRDÜK

Yaşananları anlatan Seda Gökmen, "Küçüklüğünden beri besleme yaptığımız bir yavrumuzdu. Gece beslemesine gittiğimizde kanlar içinde yattığını gördük. Veterinere götürmek istedik ancak ölmüştü. Polise giderek şikayetçi olduk. Daha sonra güvenlik kamerası görüntüleri alındı. Bir caninin bile isteye köpeğin üzerinden geçtiğini gördük. Şikayette bulunduk. İfadesi alınmak üzere polis merkezinde" dedi.

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