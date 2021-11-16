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Başakşehir'de tırı yolun ortasında bırakıp bıçakla tartıştığı kişiye saldırdı

İHA
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Giriş: 16.11.2021 16:41
Başakşehir'de yol verme nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüne tır şoförü bıçak çekti. Vatandaşlar şoförü zorla sakinleştirirken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Olay, Başakşehir'de meydana geldi. Otoyol üzerinde yol verme yüzünden tartışmaya başlayan tır ile otomobil sürücüsü bir süre sonra araçlarını yol ortasında durdurarak kavga etmeye başladı. Kavga nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Tır şoförünün araçtan inerek bıçakla otomobil sürücüne saldırdığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, tır şoförü bıçakla otomobil sürücünün üzerine yürüdüğü görülüyor. Çevredeki vatandaşların zorla ikna ettiği adam aracına biniyor. Bazı vatandaşlar da şoföre tepki gösteriyor.
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