28 Aralık 2024, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Başakşehir'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Başakşehir’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Başakşehir'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2024 01:41
Başakşehir TEM Otoyolu'nda giden bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak, indikten sonra durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler saniyeler içerisinde otomobilin tamamını sardı. Otomobil, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolun 1 şeridini trafiğe kapatırken, itfaiye ekibi yangını söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başakşehir’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Başakşehir’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Başakşehir'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
İstanbul Emniyeti’nden kaçak alkol operasyonu!
İstanbul Emniyeti'nden kaçak alkol operasyonu!
Erzurum’da ulaşıma kar engeli!
Erzurum’da ulaşıma kar engeli!
İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı!
İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı!
Gelinlik mağazasında çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı!
Gelinlik mağazasında çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı!
Elazığ’da yoğun kar yağışı trafiği felç etti!
Elazığ’da yoğun kar yağışı trafiği felç etti!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil tıra çarptı!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil tıra çarptı!
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde taziye defteri açıldı
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği'nde taziye defteri açıldı
Aile hekimliğinde yeni dönem!
Aile hekimliğinde yeni dönem!
İstanbul’da kar yağışı! Yağmur yerini kara bıraktı yüksek kesimler beyaza büründü
İstanbul'da kar yağışı! Yağmur yerini kara bıraktı yüksek kesimler beyaza büründü
Kar, İstanbul’un kapısına dayandı
Kar, İstanbul'un kapısına dayandı
Fenomenlere yasa dışı bahisten gözaltı!
Fenomenlere yasa dışı bahisten gözaltı!
Daha Fazla Video Göster