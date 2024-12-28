Başakşehir’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Başakşehir TEM Otoyolu'nda giden bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak, indikten sonra durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler saniyeler içerisinde otomobilin tamamını sardı. Otomobil, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolun 1 şeridini trafiğe kapatırken, itfaiye ekibi yangını söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN