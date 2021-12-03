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Başakşehir'de öğrencilerin tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerasında

DHA
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Giriş: 03.12.2021 10:46
Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Başakşehir’de okuldan çıkan öğrenciler arasında kavga çıktı. Henüz nedeni öğrenilemeyen kavgaya onlarca öğrenci katıldı. Tekme ve yumruklarla birbirine giren öğrencilerin meydan kavgası başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası görüntülendi.
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