Başakşehir’de mağaza müdürünün oyununu polis bozdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 09.09.2025 15:09
İstanbul'da AVM'de bulunan bir mağazada müdür olarak çalışan Ö.A. (28) satışı yapılan ürünlerin paralarını kendi hesabına aktardığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin Nisan ayından bu yana 2 milyon 500 bin lira değerinde parayı çaldığı belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
