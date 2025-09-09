09 Eylül 2025, Salı
Başakşehir'de mağaza müdürünün oyununu polis bozdu
İstanbul'da AVM'de bulunan bir mağazada müdür olarak çalışan Ö.A. (28) satışı yapılan ürünlerin paralarını kendi hesabına aktardığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin Nisan ayından bu yana 2 milyon 500 bin lira değerinde parayı çaldığı belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.