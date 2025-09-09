Başakşehir’de mağaza müdürünün oyununu polis bozdu

İstanbul'da AVM'de bulunan bir mağazada müdür olarak çalışan Ö.A. (28) satışı yapılan ürünlerin paralarını kendi hesabına aktardığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin Nisan ayından bu yana 2 milyon 500 bin lira değerinde parayı çaldığı belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

