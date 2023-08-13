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Başakşehir'de kuyumcudan 1 milyon liralık altın çalan şüpheliler kamerada

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Giriş: 13.08.2023 15:55
Başakşehir'de otomobille kuyumcunun önüne gelen maskeli ve silahlı şüpheliler, kepengi kırıp içeri girdikten sonra yaklaşık 1 milyon lira değerinde altını çalarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerden birinin dans ederek kuyumcunun önüne gelmesi pes dedirtti.
1 milyon liralık altın çalan şüpheliler kamerada
1 milyon liralık altın çalan şüpheliler kamerada
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