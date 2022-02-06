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Başakşehir'de iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 6 yolcu yaralandı

AA
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Giriş: 06.02.2022 12:42
Başakşehir Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde metro çalışması nedeniyle tek şeridin kapatıldığı yolda karşı yönlerden gelen iki İETT otobüsü çarpıştı. Kazada otobüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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