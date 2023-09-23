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Başakşehir'de İETT otobüsünün içindeki kaza dehşeti kamerada

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Giriş: 23.09.2023 12:23
Başakşehir'de rampa çıktığı sırada geri geri kayan körüklü İETT otobüsünün yaptığı kaza sırasında içeride yaşananların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolcuların savrulduğu, bir annenin de çocuğunun pusetini tutmaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Öte yandan emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, şoför Durmuş B.'nin otobüs geriye doğru kayarken frene basmadığı tespit edildi.
İETT otobüsünün içindeki kaza dehşeti kamerada
İETT otobüsünün içindeki kaza dehşeti kamerada
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