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Başakşehir'de İETT otobüsü alev alev yandı

İHA
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Giriş: 08.11.2023 21:34
Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmından bir anda alevler yükseldi. Yolcular kendi imkanlarıyla otobüsten çıkarken yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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İETT otobüsü alev alev yandı
İETT otobüsü alev alev yandı
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