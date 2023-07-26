Başakşehir'de feci kaza kamerada! Ehliyetsiz sürücü 4 kişiye çarptı

Başakşehir'de iddiaya göre ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil 4 kişiye çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada otomobil, işyerine çarparak durabildi. Kazada yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.