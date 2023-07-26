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Başakşehir'de feci kaza kamerada! Ehliyetsiz sürücü 4 kişiye çarptı

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Giriş: 26.07.2023 14:54
Başakşehir'de iddiaya göre ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil 4 kişiye çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada otomobil, işyerine çarparak durabildi. Kazada yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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