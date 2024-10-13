Başakşehir’de cadde ve sokakları su bastı!

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurda, Başakşehir ilçesindeki bazı caddeleri su bastı. Bir esnafın dükkanlarına su girmemesi için yoğun çaba sarf ettiği anlar ise kameraya yansıdı.

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