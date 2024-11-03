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Başakşehir’de bir otomobil sürücüsü kilometrelerce ters şeritten ilerledi

Başakşehir’de bir otomobil sürücüsü kilometrelerce ters şeritten ilerledi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 14:09
Başakşehir’de bir sürücü kilometrelerce ters şeritten ilerledi. Hem kendi hem de diğer araçtakilerin canını tehlikeye atan sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bir otomobil sürücüsü kilometrelerce ters şeritten ilerledi
Bir otomobil sürücüsü kilometrelerce ters şeritten ilerledi
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