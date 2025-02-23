23 Şubat 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Başakşehir'de aracına kar topu atanlar için indi; kayan aracın kaza yaptığı anlar kamerada
İstanbul Başakşehir'de yolda kar topu oynayanlar bu sırada oradan geçen hafif ticari araca kar topu attı. Sürücü direksiyondan hızla inerek kar topu atanlara tepki gösterirken, kaymaya başlayan araç ise park halindeki araçlara çarparak durabildi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.