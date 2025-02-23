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Başakşehir’de aracına kar topu atanlar için indi; kayan aracın kaza yaptığı anlar kamerada

Başakşehir'de aracına kar topu atanlar için indi; kayan aracın kaza yaptığı anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.02.2025 00:02
İstanbul Başakşehir'de yolda kar topu oynayanlar bu sırada oradan geçen hafif ticari araca kar topu attı. Sürücü direksiyondan hızla inerek kar topu atanlara tepki gösterirken, kaymaya başlayan araç ise park halindeki araçlara çarparak durabildi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Başakşehir’de aracına kar topu atanlar için indi; kayan aracın kaza yaptığı anlar kamerada
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