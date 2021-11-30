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Başakşehir’de 4 kişi kopan çatının altında kalmaktan koşarak böyle kurtuldu

İHA
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Giriş: 30.11.2021 15:57
Başakşehir’de lodos nedeniyle bir binanın çatısı hemen yan tarafında bulunan saniye sitesine uçtu. Sanayi sitesinde bulunan 4 kişi çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan dehşet dolu anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı neredeyse durma noktasına getirdi. Başakşehir'de bulunan bir binanın çatısı da şiddetli esen rüzgara dayanamayarak yerinden koptu ve hemen yan tarafında bulunan bir sanayi sitesinin içerisine düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken 4 kişi ve bir araç kopan çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan bu dehşet dolu anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde çatı şiddetli rüzgara dayanamayarak yerinden kopuyor ve havalanarak sanayi sitesinin bahçesine düşüyor. Bu anda çatının geldiğini gören 4 kişi ise koşarak son anda kopan parçaların altında kalmaktan kurtuluyor. Başka bir açı da ise çatının kendisine doğru geldiğini gören bir araç sürücüsü geri geri gelerek son anda çatının aracının üzerine düşmesini engelliyor.
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