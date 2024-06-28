28 Haziran 2024, Cuma
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Başak Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Anadoludakiler" projesini tanıttı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Anadoludakiler" projesine ilişkin, "Anadolu'muzun yerel ve geleneksel ürünlerini tanıtmayı, yeniliklerle günümüze taşımayı, vatandaşlarımız ve tüm insanlığın istifadesine sunmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda, yerel ürünlerimizi markalaştırarak ve küresel pazarlara taşıyarak ulusal kalkınmayı desteklemeyi hedefliyoruz" dedi.