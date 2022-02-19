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Başak Cengiz’in annesi Beyhan Cengiz: Karar örnek olacak

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Giriş: 19.02.2022 09:46
İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz kasım ayında yolda yürüyen Başak Cengiz'i vahşice öldüren Can Göktug Boz'un akıl sağlığı yerinde çıktı. Adli tıp raporunu değerlendiren acılı anne Beyhan Cengiz, “Başak'ım geri gelmeyecek ama verilen karar örnek olacak. Kadınların kenetlenmesi gerek." dedi.
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