Başak Cengiz cinayeti soruşturması! Katil zanlısının akıl hastanesine sevk edilmesi talebi reddedildi

İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla katledilen genç mimar Başak Cengiz'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten savcı katil zanlısının akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle akıl hastanesine sevk edilmesi yönündeki talebini reddetti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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