Bartın’ın en kalabalık caddesine atla girdi polisin engeline takıldı

Bartın'da yeni açılan bir at çiftliğinde çalışan Seçkin A., şehrin en kalabalık yeri olan Hükümet Caddesi'ne atla girdi. İnsanların meraklı bakışları arasında at üzerinde gezen kişiyi görenler cep telefonları ile o anları görüntüledi. Bazı vatandaşlar ise bir süre atı sevdi. Caddede şahsın atıyla gerçekleştirdiği gezi, polisin fark etmesi ile sona erdi. Şahsın kimlik kontrolünü yapan ekipler, caddeye atla girmenin yasak olduğunu ifade etti.

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