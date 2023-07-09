Bartın'ı sel vurdu! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bölge için adım

Bartın'da yoğun sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinde mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Amasra Tüneli'nde su birikintisi oluştu, derenin taşması sonucu köprü su altında kaldı. Diğer taraftan kuvvetli yağış nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi 8 metre yükseldi, taşma riskine karşı evlerin bodrum katları ve iş yerleri boşaltıldı. Ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaşanan sel felaketi nedeniyle doğum yeri olan Bartın'a gittiği bildirildi. Bakan Tunç, Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışın ardından taşkınlardan etkilenen vatandaşlara sosyal medya hesabından bir de geçmiş olsun mesajı paylaştı.