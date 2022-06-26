Bartın’ı sel vurdu! 60 ev ve işyerini su bastı

Bartın kent merkezi ile ilçelerinde sağanak nedeniyle dereler taştı, çok sayıda ev ile tarım arazisini su bastı. Dere kenarındaki 6 ev için tahliye kararı verilirken, sel ve su baskınları uyarısı yapıldı. A Haber canlı yayınına bağlanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın son durumu anlattı.