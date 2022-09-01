01 Eylül 2022, Perşembe
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Bartın’da yolcu otobüsü kanala devrildi! Yaralılar var
Bartın'da, virajda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü elektrik direğine çarparak kanala devrildi. Kazada 4 yolcu yaralandı. Otobüsteki yolcular kırılan ön camdan tahliye edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.