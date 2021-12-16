16 Aralık 2021, Perşembe
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Bartın’da yoğun sağanak yağış taşkınlara sebep oldu
Bartın’da, 2 gündür etkili olan sağanak yağışın ardından ırmak taşma noktasına geldi. Irmak kenarındaki piknik alanı yolunun bir kısmı su altında kaldı, 8 köye ulaşımı sağlayan köprü kapatıldı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın'da 2 gündür etkili olan sağanak yağışın ardından Bartın Irmağı'nın yükselmesine neden oldu. Şu anda da yağış ara ara devam ediyor. Belediye olarak muhtemel sel riskine karşı bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz. Gerekli tedbirlerimizi aldık." dedi.