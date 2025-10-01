01 Ekim 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Bartın’da yağış kazaya yol açtı: 4 yaralı, 1 kişi araçta sıkıştı
Bartın-Kurucaşile yolunda sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücüyle birlikte 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yolcu, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ulaşım kontrollü olarak sağlandı.