01 Ekim 2025, Çarşamba

Bartın'da yağış kazaya yol açtı: 4 yaralı, 1 kişi araçta sıkıştı
Bartın’da yağış kazaya yol açtı: 4 yaralı, 1 kişi araçta sıkıştı

Bartın’da yağış kazaya yol açtı: 4 yaralı, 1 kişi araçta sıkıştı

Giriş: 01.10.2025 00:12
Bartın-Kurucaşile yolunda sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücüyle birlikte 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yolcu, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
