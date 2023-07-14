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Bartın'da sel anı! 200 iş yeri saniyeler içinde suya gömüldü

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Giriş: 14.07.2023 16:23
Bartın'da sel anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. O anlar felaketin boyutunu bir kez daha gösterdi. Görüntüler Bartın Sanayi Sitesi'nde kayda geçti. Bölgede etkili olan sağanak sonrası yaklaşık 200 iş yerinin bulunduğu noktayı da sel vurdu. O gün 50'den fazla kişinin mahsur kaldığı sanayi sitesi, bir anda böyle sular altında kaldı. Görüntülerde ofislerin bir anda suyla dolması ve kısa sürede yükseldiği anlar yer aldı.
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