Bartın’da koca vahşeti! Vasfiye Çelikok 5 yaşındaki çocuğunun gözlerinin önünde 20 kez bıçaklandı! Oda kana bulandı

Bartın'da işlenen vahşi cinayet tam manasıyla kan dondurdu. 30 yaşındaki Aslan Çelikok, bir süredir ayrı yaşadığı 38 yaşındaki eşi Vasfiye Çelikok'u, 5 yaşındaki oğlunun gözlerinin önünde 20 defa bıçaklayarak canice öldürdü. Oda Vasfiye'nin kanına bulandı. İşte tüyler ürperten cinayetle ilgili son dakika ayrıntıları…