Bartın’da kayıp kardeşler birbirine sarılmış halde bulundu

Bartın’da ormanda kaybolan iki kız kardeşi bulan 28 yaşındaki itfaiye eri Recai Soytürk,“Uzun aramalar sonunda artık dönüş yolunda bir yer kalmıştı, orayı da kontrol ettiğimiz de kızların yangın kulesinin altında bulunan yol kenarında birbirilerine sarılmış şekilde uyuduklarını gördük.” diye konuştu.