Bartın’da kahverengi kokarca istilası kabusa dönüştü

Bartın ilçelerinin yanı sıra il merkezindeki bazı mahallelerden Zonguldak sınırındaki köylere kadar çok geniş alanda görülen kokarcalar insanlara zor anlar yaşatıyor. Yumurtlama döneminde olduğu belirtilen kokarcalar, ev ve iş yerlerinden araçlara kadar her yeri istila ediyor. Sürüler halinde görülen ve evlerin duvar, balkon ve camlarını saran kokarcalardan bazılarının boyutunun bilinendeb 2 kat daha büyük boyutlarda olması dikkat çekiyor.

