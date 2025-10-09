Bartın’da gerçeğini aratmayan sel tatbikatı

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Bartın'da sel tatbikatı yapıldı. Bartın'ın afet riskine hazırlık kabiliyetini geliştirmek ve sel afeti konusundaki farkındalığın arttırılması amacıyla Kozcağız Barajı üzerinde gerçekleştirilen tatbikatta 2 bot ve 24 araç ve 139 personel yer aldı. Senaryo gereği sel sularında mahsur kalan bir araç, sudan çıkarılırken içerisindeki 2 kişi ise ölüm olarak kurtarıldı. Yükselen su nedeniyle mahsur kalan toplam 45 kişi kırtarılarak, sağlık müdahalesinin ardından ildeki yurtlara yerleştirildi. Ev ve iş yerlerine giren sular ise ekipler taradından tahliye edildi. AFAD İl Müdürlüğü tarafından il genelinde afet durumunda bin 600'ün üzerinde personelin hazır olduğunu belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN