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Bartın'da gerçeğini aratmayan afet tatbikatı

Bartın'da gerçeğini aratmayan afet tatbikatı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 14:22
Bartın'da arama kurtarma ekiplerinden 23 kurum, STK'dan toplam 48 araç 216 personelin katıldığı deprem, yangın ve sel felaketlerine karşı gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirdi.
Bartın’da gerçeğini aratmayan afet tatbikatı
Bartın'da gerçeğini aratmayan afet tatbikatı
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