Bartın’da gecenin sessizliğini bozan olay: Sokak ortasında sızıp kaldı

Bartın'ın Kemer Köprü Mahallesi, Davut Fırıncıoğlu Caddesi üzerindeki taksi durağı önünde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar, 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine varan bekçi ve polisler, alkollü olduğunu düşündükleri şahsı uyandırmaya çalıştı. Bir süre şahıstan hiçbir tepki alamayan ekipler, bu kez şahsın yaralı olduğu ya da komaya girmiş olabileceği ihtimalini düşündü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı şahsın alkollü olduğu belirlendi.

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