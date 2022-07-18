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Bartın'da domuz tuzağına yakalandı! Vatandaşlar sesleri duyup yardıma koştu

İHA
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Giriş: 18.07.2022 13:36
Bartın'ın Ulus İlçesi'ne bağlı Ulukaya Köyü'nde domuz tuzağına yakalanan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturularak kurtarıldı.
Domuz tuzağına yakalandı! Seslere koştular DOMUZ TUZAĞINA YAKALANDI! SESLERE KOŞTULAR

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Domuz tuzağına yakalandı
Domuz tuzağına yakalandı
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