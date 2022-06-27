27 Haziran 2022, Pazartesi
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Bartın taşkını yolları kapattı! Irmak kenarındaki araçlar kaldırıldı
Bartın kent merkezi ile ilçelerinde sağanak nedeniyle dereler taştı, çok sayıda ev ile tarım arazisini su bastı. Bartın çayını görüntüleyen A Haber Muhabiri Hakan Süer, son durumu aktardı.