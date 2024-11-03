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Bartın-Karabük yolu balık haline döndü: Tır kasasının kapağı açılınca tonlarca balık yola döküldü

Bartın-Karabük yolu balık haline döndü: Tır kasasının kapağı açılınca tonlarca balık yola döküldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 01:21
Bartın-Karabük yolunda seyir haldeki bir tırın kasasının kapağı açılınca tonlarca balık yola döküldü. Balık halini andıran görüntülerin ortaya çıktığı kara yolunda ulaşım 1.5 saattir kontrollü olarak sağlanıyor.
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