04 Şubat 2022, Cuma
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Bartın Irmağı taştı! Şiddetli sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu
Şiddetli yağış ve yüksek kesimlerde eriyen kar nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Taşkından dolayı piknik alanının bir bölümü ve buradaki büfeler su altında kaldı. Kentte Arıt Deresi de taştı. Bölgede bazı bahçeleri su bastı. Çok sayıda köye ulaşım ise farklı yollardan sağlanıyor.