Bartın Irmağı taştı! A Haber ekipleri taşkın bölgesinde

Son dakika haberleri… Bartın Irmağı taştı. Irmak kenarlarında bulunan araçlar kaldırılıyor. Taşkın nedeniyle yollar kapandı. Kuvvetli yağış sonrası araç geçişlerine izin verilmiyor. Suyun derece giderek yükseldi ve toprakla beraber rengi kızıla dönmüş durumda. Buradan akan su Bartın merkezde bulunan iki nehirle birleşiyor bu nedenle ciddi bir risk oluşturması söz konusu. Yağış bölgede giderek etkisini artırmış durumda. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Suer aktardı.

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