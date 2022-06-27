27 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bartın Irmağı taştı! A Haber ekipleri taşkın bölgesinde

Bartın Irmağı taştı! A Haber ekipleri taşkın bölgesinde

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.06.2022 13:21
Son dakika haberleri… Bartın Irmağı taştı. Irmak kenarlarında bulunan araçlar kaldırılıyor. Taşkın nedeniyle yollar kapandı. Kuvvetli yağış sonrası araç geçişlerine izin verilmiyor. Suyun derece giderek yükseldi ve toprakla beraber rengi kızıla dönmüş durumda. Buradan akan su Bartın merkezde bulunan iki nehirle birleşiyor bu nedenle ciddi bir risk oluşturması söz konusu. Yağış bölgede giderek etkisini artırmış durumda. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Suer aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bartın Irmağı taştı! A Haber o noktada
Bartın Irmağı taştı! A Haber o noktada
Yanan orman alanı havadan görüntülendi
Yanan orman alanı havadan görüntülendi
Süpürgeden rahatsız olan koca dehşet saçtı
Süpürgeden rahatsız olan koca dehşet saçtı
İnebolu Kaymakamı A Haber’de
İnebolu Kaymakamı A Haber'de
Dolar ve Euro’da sert düşüş
Dolar ve Euro'da sert düşüş
Trafik magandası motokuryeye silah tuttu
Trafik magandası motokuryeye silah tuttu
6 kente kırmızı kodlu uyarı
6 kente kırmızı kodlu uyarı
Kritik uyarı: İşi olmayan dışarı çıkmasın
Kritik uyarı: İşi olmayan dışarı çıkmasın
Belediye hoparlöründen uyarılar yapılıyor
Belediye hoparlöründen uyarılar yapılıyor
Engelli kardeşini öldürdü! İfadesi...
Engelli kardeşini öldürdü! İfadesi...
TEM’de facianın eşiğinden dönüldü
TEM'de facianın eşiğinden dönüldü
Bartın Belediye Başkanı A Haber’de!
Bartın Belediye Başkanı A Haber’de!
Daha Fazla Video Göster