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Bartın-Amasra karayolunda kar yağışı başladı

Bartın-Amasra karayolunda kar yağışı başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.02.2025 01:34
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla kar yağışı uyarısı yaptığı iller arasında yer alan Bartın'ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, gece saatlerinden itibaren ise şehir merkezine kar yağışı düşmeye başladı. Bartın Amasra karayolu Ahatlar mevkisinde yol kenarları beyaz örtüyle kaplandı. Karayolunun bazı bölgelerinde lapa lapa kar yağarken, bazı kısımlarında ise sulu kar yağdığı görüldü. Trafiğe açık olan yolda polis ekipleri devriye atarken karayolları ise kar küreme ve tuzlama çalışmaları için hazır bekletiliyor.
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