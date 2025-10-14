Bartın açıklarında balıkçıların ağına köpek balığı takıldı

Bartın’ın Kurucaşile ilçesi açıklarında balıkçıların ağına camgöz türü köpek balığı takıldı. Köpek balığı, denize bırakıldı. Uzmanlar, camgöz türü köpek balıklarının zaman zaman Karadeniz’e giriş yaptığını ancak ağlara nadiren takıldığını, insanlara zarar vermeyen bu türün Karadeniz’de nadir görüldüğünü belirtti.

