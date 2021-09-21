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Bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişiden biri hayatını kaybetti

İHA
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Giriş: 21.09.2021 15:50
Güncelleme:21.09.2021 15:50
Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı girişinde Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki otomobil bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralanırken yaralılardan Fatma Tavuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Ramzan Ilıazov ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Tavuş ve İbrahim Karka ağır yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatma Tavuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaza yapan araçta yolcu olarak bulunan Fatma Tavuş ve İbrahim Karka'nın Alanya sınırlarında otostop yaparak araca bindikleri, üzerlerinden kuru sıkı tabanca çıktığı bildirildi.

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