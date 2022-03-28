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Bariyer otomobile ok gibi saplandı! Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular

A Haber
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Giriş: 28.03.2022 10:08
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Altunizade sapağında kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Çevredekiler hemen yardıma koştu. İki kişiyi yaralı olarak çıkardı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğun trafik oluştu. Kaza sonrası lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.
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