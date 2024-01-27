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Barışma teklifini reddetti canından oldu! Eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

DHA
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Giriş: 27.01.2024 01:23
Ankara’nın Çankaya ilçesinde Ayşegül Ç. (44), evine gelen ve bir süre önce ilişkisine son verdiği erkek arkadaşı M.A. tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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