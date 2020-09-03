Barışı taşıyan vapur: Kurtuluş! Yunan halkının umut ışığı oldu

2. Dünya Savaşı yıllarında Yunanistan açlık ve sefaletin pençesindeydi. Türkiye 1941’de Kurtuluş vapuru ile yaptığı yardımla Yunan halkına umut oldu. Efsanevi yardım vapuru Kurtuluş yine Yunanistan’a yardım götürdüğü sırada batarak suya gömüldü. Kurtuluş vapuru Yunan halkına nasıl umut oldu? Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Arı, o olayı anlattı.

2. Dünya Savaşı yıllarında Yunanistan açlık ve sefaletin pençesindeydi. Türkiye 1941'de Kurtuluş vapuru ile yaptığı yardımla Yunan halkına umut oldu. Efsanevi yardım vapuru Kurtuluş yine Yunanistan'a yardım götürdüğü sırada batarak suya gömüldü. Kurtuluş vapuru Yunan halkına nasıl umut oldu? Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Arı, o olayı anlattı.