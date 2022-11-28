28 Kasım 2022, Pazartesi
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Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’a ‘Bebek uyuyor mu?’ sorusu geldi! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay’dan gülümseten yanıt
'Deliha' film setinde tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan oyuncu Barış Arduç ile Gupse Özay, Temmuz 2020'de dünya evine girdi. Gupse Özay ile Barış Arduç, kızları Jan Asya'yı 9 Eylül 2022 tarihinde kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Bebeğinin yüzünü göstermeyen Özay, "Bebek uyuyor mu?" diye soranlara yayınladığı bir video ile yanıt verdi. Gupse Özay'ın paylaşımı sosyal medyada kısa süre içinde viral oldu. İşte Gupse Özay'ın gülümseten o paylaşımı...