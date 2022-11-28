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Videolar Yaşam Videoları Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’a ‘Bebek uyuyor mu?’ sorusu geldi! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay’dan gülümseten yanıt

Barış Arduç’un eşi Gupse Özay’a ‘Bebek uyuyor mu?’ sorusu geldi! Çiçeği burnunda anne Gupse Özay’dan gülümseten yanıt

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Giriş: 28.11.2022 16:40
Güncelleme:28.11.2022 16:41
'Deliha' film setinde tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan oyuncu Barış Arduç ile Gupse Özay, Temmuz 2020'de dünya evine girdi. Gupse Özay ile Barış Arduç, kızları Jan Asya'yı 9 Eylül 2022 tarihinde kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Bebeğinin yüzünü göstermeyen Özay, "Bebek uyuyor mu?" diye soranlara yayınladığı bir video ile yanıt verdi. Gupse Özay'ın paylaşımı sosyal medyada kısa süre içinde viral oldu. İşte Gupse Özay'ın gülümseten o paylaşımı...
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